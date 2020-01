Ongeloof, bloemen en recherchebusjes bij doden in Duiven

'We zijn verschrikkelijk geschrokken', vertelt Henny Goudriaan, die Jan kent als oud collega van haar werk als bewaarder in de Koepelgevangenis in Arnhem. Zij woont in de buurt van Jan en Lenie en kwam zaterdag bloemen neerleggen, samen met haar man Bert. Bewoonster Lenie, de vrouw van Jan, werkt in de zogenaamde Blue Band gevangenis in Arnhem Zuid.

Iedereen kent bewoner

'Jan zag je altijd als er feesten in het dorp waren om alles op te bouwen", vertelt Bert Goudriaan. "Iedereen kent hem. Hij reed altijd in zijn grote oude camper.' Dat vertelde ook de tentenbouwer voor wie Jan inmiddels werkt aan Omroep Gelderland.

Tekst gaat verder na video:

Het onderzoek in de woning duurde vrijdag al de hele dag en is zaterdag volop hervat. Afgelopen nacht werd de woning bewaakt om sporen veilig te stellen. De politie kan nog niets zeggen over een mogelijke toedracht.

De brand ontstond vrijdag rond 08.00 uur aan de Roodwilligenstraat. Bij de brand kwam veel rook vrij. Alle rolluiken van de woning waren dicht. Een half uur na de brandmelding werd het eerste dode slachtoffer gemeld, kort daarna een tweede en een uur later het derde slachtoffer.

Waarnemend burgemeester Jacques Niederer noemde de woningbrand 'een diep treurige gebeurtenis.'

Zie ook: