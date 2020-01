Geen fans De Graafschap mee naar FC Eindhoven

Daarop hebben de supporters die normaal gesproken in het uitvak zitten van de tegenstander een boycot afgekondigd. In een gezamenlijk statement van verschillende supportersgroepen wordt de woede toegelicht. Ze voelen zich niet meer welkom door de maatregel. 'De tijd dat wij ons als vee laten behandelen, is definitief voorbij', zeggen de fans in een reactie.

Positieve sfeer

Het uitvak van FC Eindhoven biedt plaats aan 475 supporters. 'En er zijn 25 parkeerplaatsen beschikbaar', zegt algemeen directeur Ostendorp van De Graafschap. Van de club uit Doetinchem reizen gemiddeld zo'n 300 fans mee naar een uitwedstrijd. 'Het is vreemd en wij begrijpen het ook niet. Onze supporters zorgen altijd en overal voor een goede en positieve sfeer. Er gebeurt nagenoeg nooit iets', aldus Ostendorp.

Een groot deel van de aanhang moet nu verplicht met de bus naar Eindhoven. Dat weigeren de supporters.'We hebben geprobeerd om meer parkeerplaatsen te krijgen, maar dat is tegengehouden door de gemeente', weet Ostendorp.

Gastvrijheid

‘Net als in Maastricht voelen wij ons in Eindhoven verre van welkom. De betekenis van de woorden gastvrij- en toegankelijkheid zijn er in ieder geval nog niet doorgedrongen. Het moet maar eens afgelopen zijn! We hebben daarom dan ook besloten om niet naar Eindhoven af te reizen', reageren de fans in een statement.

Schamen'

Ook voorzitter Martin Mos heeft via Twitter gereageerd. Hij stelt dat voetbal er voor de mensen is en werpt de vraag op of Eindhoven zich niet schaamt voor deze maatregel.