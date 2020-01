'Sluit nooit je voordeur af met een rolluik'

Rolluiken. Ze zijn uitstekend geschikt om ongewenst bezoek te weren, maar als er brand uitbreekt heb je een groot probleem. Een brand in Duiven eiste vrijdagmorgen drie levens. Doordat het huis hermetisch was afgesloten met rolluiken, werd het blussen door de brandweer en het redden van de slachtoffers ernstig bemoeilijkt. Hoe gevaarlijk zijn rolluiken? 'Sluit nooit je voordeur af', zegt een deskundige.

De brandweer wil dat bewoners goed nadenken bij het aanschaffen van rolluiken. Op haar website schrijft ze: 'Minder geluidsoverlast, goede inbraakpreventie en je kunt je (slaap)kamer helemaal donker maken. Ideaal. Maar wat betekent het voor brandveiligheid? En nog specifieker: voor het vluchten bij brand? Zit er een rolluik (voor een raam of deur) in jouw vluchtroute, dan kan dit een obstakel voor jou zijn. Jij kunt er niet uit en hulpdiensten kunnen er niet in!'

'Eigen verantwoordelijkheid'

'Je kunt niet alles in wetten en regels gieten', zegt Pieter van Hoorn van Brafon in Arnhem, een bedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. 'Openbare gebouwen moeten vluchtwegen hebben die je in één beweging kunt openen bij brand. Maar voor woningen zijn er geen regels. Dan gaat het om het gezonde verstand en de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners.' Laat je goed voorlichten over eventuele risico's, zegt hij, als je rolluiken aanschaft. 'Zorg dat je kunt wegkomen bij brand.'

Je hebt drie minuten

De eerste drie minuten bij brand zijn cruciaal, vervolgt de brandweer op haar site. Dat is de tijd die je hebt om te vluchten als in huis brand uitbreekt. In die 180 seconden kan zich zoveel rook binnen ontwikkelen dat een veilige uitweg er niet meer is. Maar is die vluchtweg er wel, maar wordt die belemmerd door een rolluik, dan kan dat fatale gevolgen hebben.

De eerste deur die je ziet is meestal de voordeur. Sluit die niet af Rolluikspecialist René Bouwman

René Bouwman heeft in Huissen een bedrijf dat gespecialiseerd is in rolluiken. Hij adviseert klanten om de voordeur niet af te sluiten. 'De eerste deur die je ziet als je van de slaapkamer naar beneden loopt is in negen van de tien gevallen de voordeur. Zit er een rolluik voor, dan zul je die bij een brand moeten intrappen. Een volwassene lukt dat, maar een kind niet.'

Wie voor- én achterdeur afsluit met rolluiken, moet goed nadenken over het rolsysteem, zegt de brandweer. In beide gevallen zijn de nadelen van rolluiken evident; heb je een systeem dat je met de hand bedient, dan zal de rolband bij een brand doorbranden, een elektrisch systeem leidt tot kortsluiting, waarna de rolluiken niet meer open kunnen.

Bouwman zegt: 'Je kunt vaak wel met een noodbediening het rolluik omhoog draaien, maar dat duurt veel te lang. Die tijd heb je bij een brand niet. Beter is om de rolluiken via de router van het internet aan te sluiten op een speciale rookmelder. Zodra die melder afgaat, gaan de rolluiken omhoog.'

