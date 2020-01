Lammetje geboren in Ermelo

Bij de schaapskooi in Ermelo is van vrijdag op zaterdagnacht het eerste lammetje geboren. Het is een ooitje en ze heeft nog geen naam. Dat bevestigt schaapherder Marion Derks zaterdagmorgen.

"Toen ik gistermiddag om vijf uur weg ging was er nog niks aan de hand. Toen ik voor de laatste ronde naar de schaapskooi ging rond 22.30 uur, stond ze er al, droog achter de oren", aldus herder Derks. "De moeder had haar schoongemaakt en ze had al gedronken." Het lammetje is zes dagen te vroeg maar prima gezond.

Beschuit met muisjes

Of bezoekers de wollige spring-in-het-veld dit weekend kunnen zien hangt een beetje van het toeval af. Ze ligt achter een deur in een stalletje binnen in de kooi, waar je als bezoeker wel in kan kijken maar niet naar binnen mag. Daar is ze af en toe te zien wanneer mensen van de schaapskooi haar optillen. De schaapskooi gaat dit weekend wel beschuit met muisjes in huis halen.

Video: Schaapskooi Ermelo

Het lammetje zal vermoedelijk - zoals gebruikelijk - geadopteerd worden. Door wie is nog niet bekend.

