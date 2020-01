Snoei: 'Een nieuwe spits gaat wel komen en niemand mag hier weg'

De Graafschap wil promoveren en alles wordt in het werk gesteld om dat doel dit seizoen te bereiken. De club uit Doetinchem heeft met drie overwinningen op rij de wind weer in de zeilen en blijft keurig op promotiekoers. Ondertussen loopt de deadline van de transferwindow op zijn eind. Nog een week heeft technisch manager Peter Hofstede de tijd om een nieuwe spits te vinden.

Back-up

De Graafschap is druk in gesprek met kandidaten, maar witte rook is er nog niet. Ook Snoei bemoeit zich er uiteraard mee. 'We willen vooral een back-up voor Seuntjens, want hij is mijn enige spits. Als hij verkouden wordt, ben ik al nerveus', grapte de trainer. 'Maar het is ook omdat ik wel eens met twee spitsen wil spelen in een 4-4-2. Vooral hier in thuiswedstrijden. Die spits gaat er ook wel komen. Maar er is op dit moment nog niets concreet.'

In de winterstop haalde De Graafschap al Sven Blummel en ook de Griek Giannis Mystakidis kwam naar Doetinchem. De komende dagen wordt dus nog een derde aanvaller verwacht. Aan de andere kant wordt er ook getrokken aan spelers van De Graafschap. Vooral voor Leeroy Owusu bestaat belangstelling.

Snoei was openhartig over de rechtsback, die vorige week stelde dat een eredivisieclub concreet is voor hem. 'Hij focust zich op Willem II, maar ik spreek ook collega's en er zijn ook wat andere clubs die informeren. Maar we laten hem niet gaan. Er gaat niemand weg. Leeroy hebben we gewoon keihard nodig om met deze mooie club in de eredivisie te komen. En ik heb ook een beetje de hoop dat Leeroy die ambitie uitspreekt. Om met De Graafschap in de eredivisie te gaan spelen.'

Laconiek

Tegen MVV maakte De Graafschap het zich onnodig moeilijk, vond ook Snoei. 'We maken twee prima goals en bieden het spektakel dat we graag willen in het eerste kwartier. Maar je vergeet door te drukken. Leeroy is laconiek en slordig bij de 2-1 en dat wordt dan afgestraft. We krijgen opnieuw veel kansen. Een bal die van de lijn wordt gehaald, de kopbal van Seuntjens. Een gelijkspel was wel heel onterecht geweest.'