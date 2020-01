NEC-aanvaller Musaba speelt Jong Ajax helemaal kapot

Met zijn snelheid en acties was hij een voortdurende plaag voor de Amsterdamse defensie. 'Ze hadden zeker veel moeite met mij', klinkt het zelfbewust. 'Ik heb ze laten zien dat ik niet zomaar een spelertje ben en dat ik makkelijk met hun niveau mee kan. Ik heb ze helemaal kapotgemaakt, zo kan je dat wel zeggen. Misschien was het wel mijn beste wedstrijd voor NEC. Maar we hebben nog veel wedstrijden te gaan en speel ik dan nog beter.'

'Ik wil een belangrijke speler worden dit seizoen met doelpunten en assists. Mijn rendement moet nog omhoog, ik moet deze lijn doortrekken en wil hetzelfde laten zien de komende wedstrijden. Dit was een zeer bizarre wedstrijd, zwaar bevochten. We zijn goed teruggekomen. Maar vooral in de eerste helft hadden wij het super moeilijk. De tweede helft pakten we het beter op en kwamen we in onze kracht.'

Trainer François Gesthuizen genoot ook van Musaba. 'Hij is één van die jongens die vanuit het niks iets kan creëren. Hij blijft altijd dreigend. Je weet dat hij ieder moment gevaarlijk kan worden met een actie. Nu haalt hij er een penalty uit. Dat is een kwaliteit van Anthony.' foto: Broer van den Boom

De trainer erkende dat Jong Ajax sterker was. 'Ja, we hadden het moeilijk tegen een heel goed voetballende ploeg. We hebben wel veerkracht getoond en mogen blij zijn met een punt. Je kunt deze jongens niks verwijten qua hard werken, dat heeft ons nu een punt opgeleverd. Het is al de zoveelste thuiswedstrijd dat we dit voor elkaar krijgen. We moeten we constateren dat Jong Ajax in deze wedstrijd eigenlijk een maatje te groot was, dus dan is het dubbel zo lekker dat je dan een punt pakt.'