Zwaarbevochten zege De Graafschap op laagvlieger MVV

De Graafschap overrompelde MVV in het begin. Met de ziek achtergebleven Ted van de Pavert in de kleedkamer en Jordy Tutuarima binnen de lijnen, begon de thuisploeg stormachtig. Binnen drie minuten lag de bal in het net. Van Mieghem scoorde op aangeven van Van den Boomen en de volgepakte Vijverberg ging er eens goed voor zitten.

Tien minuten later was het al 2-0. Nu was het Hamdaoui die aan de basis stond. De vleugelaanvaller, terug van een kniekwetsuur, bediende Owusu die in eerste instantie nog de paal raakte. In de rebound was de sterke rechtsback wel trefzeker en kon het publiek opnieuw juichen.

Owusu scoort de 2-0. Foto: Wil Kuijpers

De sfeer zat er met bijna 10 duizend mensen goed in, maar toch verslapte De Graafschap. Achterin zag het er op rechts niet goed uit bij De Graafschap en oud-spits Van den Hurk profiteerde van die chaos. Ook keeper Jurjus zag er niet goed uit en het stond ineens 2-1. Beide ploegen kregen vervolgens kansen op meer goals. Schroijen verzuimde vrij voor Jurjus de Limburgers helemaal terug in de wedstrijd te schieten. Aan de andere kant liet spits Seuntjens een kopbal onbenut.

In de tweede helft joeg De Graafschap direct op de 3-1 en binnen dertig seconden was het raak. Weer stond Van Mieghem aan de basis met een assist. De vleugelspits vond de goed spelende Nijland die scoorde. MVV leek knock-out en De Graafschap kreeg voldoende mogelijkheden om het duel te beslissen. De grootste kans was voor Nijland die even later werd gewisseld voor Blummel.

Van Mieghem is belangrijk voor De Graafschap. Foto: Wil Kuijpers

Even later kwam MVV toch weer terug. Holtby scoorde namens de Limburgers waardoor er grote spanning op het duel kwam. De Vijverberg kroop nog eens extra de thuisploeg. Snoei wisselde ondertussen flink door. Na Blummel kwam ook Olijve en was daar het debuut van de Griek Mystakidis. Blummel moest er overigens weer af, waarschijnlijk door een blessure.

De Graafschap hield echter stand in het slot en boekte zo zijn derde zege op rij. Zo blijven de Achterhoekers volop mee doen voor de titel en promotie naar de eredivisie.

