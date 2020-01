UPDATE | Man neergestoken in woning Apeldoorn

Een man is vrijdagavond gewond geraakt in een woning aan de 1e Wormenseweg in Apeldoorn. Hij is neergestoken. De politie zoekt de omgeving af naar een wapen en naar de dader. Er zijn ook speurhonden ingezet.

Even voor 20.00 uur kwam de melding van het steekincident binnen. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. In de woning waren meerdere mensen aanwezig. In de ruit van de woning zit een barst. Dat heeft volgens de politie met het incident te maken.

Zoektocht in de omgeving

Een man is na het steekincident gevlucht. Hij wordt op dit moment gezien als verdachte. De politie is in groten getale aanwezig en doorzoekt de omgeving. Ook wordt uitgekeken naar het wapen dat gebruikt is om de man te verwonden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en is stabiel.

Over een aanleiding voor het incident is nog niets bekend.