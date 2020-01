Leo de Haas van Blik op de Weg is nu trucker én populair op YouTube

In het tv-programma De Week van Gelderland kijkt De Haas terug op het langdurige succes van Blik op de Weg. 'Ik werd op gegeven moment gebeld door de NRCV met de vraag hoeveel afleveringen ik kon maken. Ik had geen idee, dus heb maar gevraagd hoeveel ze er wilden. We zijn begonnen met zes afleveringen...'

'Nooit naar kijkcijfers willen kijken'

De Arnhemmer presenteerde het programma uiteindelijk 20 jaar. 'De eerste 4, 5 jaar heb ik nooit naar de kijkcijfers willen kijken', vertelt hij. 'Op een gegeven moment keek ik op teletekst, toen kwam ik erachter dat het enorm goed werd bekeken. Gemiddeld 1,5 miljoen kijkers.'

Bekijk het fragment uit De Week van Gelderland terug. De tekst gaat daaronder verder.

Hoewel De Haas jarenlang op televisie te zien was, was dat niet zijn favoriete bezigheid. 'Ik vond het vreselijk om voor de camera te staan. Ieder jaar dacht ik: 'Het is nu wel weer mooi geweest', en als het seizoen voorbij was, vond ik het een mooi jaar.'

Toen hij na 20 jaar met het programma stopte, heeft hij de stekker uit zijn bedrijf moeten trekken. 'En dan ga je van een groot pand met personeel naar een klein pand met alleen mijzelf.'

Op YouTube dankzij zoon

De Haas vlogt nu vanuit zijn vrachtwagen. Dat is voor hem bekend terrein, want hij rijdt al sinds zijn 18e in de vrachtwagen. 'Ik doe nu autotransport. Het is toch nog steeds spelen met auto's, er is niet veel veranderd eigenlijk', lacht hij.

Dat De Haas op YouTube is beland komt door zijn zoon. Die vertelde dat hij 16.000 abonnees had en dat hij er wat mee moest doen. 'Ik wist dat ik een account had. Ik had nog oud materiaal en heb het geüpload met de vraag of de kijker meer van dat soort video's wilde.'

'Wanneer komt de volgende vlog'

Hij dacht dat niemand daarop zat te wachten, maar de cijfers wezen anders uit. 'Binnen no-time was de video meer dan 30.000 keer bekeken. Diezelfde avond zat ik in De Wereld Draait Door', vertelt de Arnhemmer.

'Ik heb mij er wel gigantisch op verkeken. Het kost enorm veel tijd. Ik zit vijf dagen te monteren voor één vlog. En zelfs moet ik er een rit voor afzeggen. Veel mensen trekken al aan mijn jas met de vraag: 'Wanneer komt de volgende vlog?', dus ik sta nu weer echt voor een splitsing.'