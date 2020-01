Tientallen kandidaten voor burgemeesterschap van Lingewaard

De gemeente Lingewaard heeft 34 kanshebbers voor het burgemeesterschap in de gemeente. Na het vertrek van Marianne Schuurmans (VVD) naar de gemeente Haarlemmermeer is er een opvolger nodig.

Josan Meijers is nu waarnemend burgemeester in Lingewaard, maar gaf al vaker aan dat het daarbij blijft. Op een speciale website konden inwoners aangeven waarop volgens hen de nadruk zou moeten komen te liggen in het profiel van een nieuwe burgemeester.

Veel VVD'ers

Onder de sollicitanten voor het hoogste ambt in de gemeente zijn veel VVD'ers; elf in totaal. Ook het CDA is goed vertegenwoordigd in de sollicitatiebrieven met zeven mensen. Van de 34 kanshebbers zijn er elf vrouw. In totaal hebben 26 kandidaten ervaring in het openbaar bestuur. Wie de kandidaten zijn is geheim.

'In februari en maart spreekt commissaris van de Koning John Berends met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Lingewaard. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.

Even geduld

De gemeente Lingewaard hoopt haar nieuwe burgemeester in september te kunnen installeren. Al in mei zal de naam van de nieuwe burgemeester openbaar worden.

Zie ook: