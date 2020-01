Komen mariniers naar Nieuw Milligen? Kabinet rept er met geen woord over

Er zijn 'zorgen' om de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Dat laat staatssecretaris van Defensie Barbara Visser aan de Kamer weten. Die zorgen kunnen leiden tot een heroverweging, maar over een verhuizing naar Nieuw Milligen is niets bekend.

Als je de geruchtenstroom moet geloven, dan is het al in kannen en kruiken. Maar Visser schrijft in een brief naar de Kamer niets over een mogelijke verhuizing naar het Apeldoornse Nieuw Milligen, waar een leeg kazerneterrein het Korps Mariniers zou kunnen huisvesten.

Wel valt er te lezen: 'Er zijn serieuze zorgen over het besluit uit 2012 om de mariniers naar Vlissingen te verhuizen. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een heroverweging van het besluit uit 2012.'

Niet naar Vlissingen

Ook maakt het kabinet zich zorgen over de negatieve gevolgen voor Zeeland en Vlissingen als het besluit wordt teruggedraaid. Uiterlijk eind maart moet er meer bekend zijn.

Een groot aantal mariniers heeft in de laatste jaren te kennen gegeven niet naar Vlissingen te willen, vanwege de locatie (de huidige kazerne in Doorn ligt centraal in Nederland).

Zouden de mariniers verkassen naar Nieuw Milligen, dan hebben inwoners en politici daar wel oren naar.

