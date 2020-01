Harderwijk wil woningen bouwen in voormalig militair complex

Volgens de gemeente is de aankoop van belang voor de ontwikkeling van de stad op middellange termijn. Het Ministerie van Defensie is eigenaar van de voormalige kazerne. Het complex is ruim 22 voetbalvelden groot. Het ministerie beschouwt het complex Kranenburg Noord al vanaf 2011 als overbodig.

Asielzoekers

De locatie is op dit moment gedeeltelijk verhuurd. Onder meer het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) huurt een deel van het complex sinds 2016 voor de opvang van asielzoekers. Er zijn in 2015 afspraken gemaakt tussen gemeente, het Rijksvastgoedbedrijf en COA over gebruik en verkoop van het complex. Het COA ziet echter geen aanleiding om tot koop over te gaan.



De COA huurt tot 1 mei 2026 een deel van de locatie De units voor de opvang van asielzoekers blijven staan en worden na de verhuurperiode verwijderd. Tot die tijd kan het COA blijven huren onder de huidige voorwaarden.

Raad beslist

De gemeente ziet mogelijkheden om na het vertrek van het COA woningbouw in het gebied te ontwikkelen. Het voornemen om tot aankoop over te gaan wordt nog voorgelegd aan de raad. Die neemt daar later een definitief besluit over.