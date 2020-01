Hendrien zamelt afgedankte spullen in: 'Afval bestaat niet'

'Ik begon als vrijwilliger', vertelt Hendrien. 'Eerst op de bakfiets. Toen kwam er een aanhangwagen, en later een klein vrachtwagentje. We groeiden, maar kregen geen hulp van de gemeente. Daarom zochten we een partner. Kringloop Aktief wilde ons graag overnemen.'

Zo begon de carrière van Hendrien. Nu leidt ze twee vestigingen van Kringloop Aktief, in Groenlo en Winterswijk. 'Afval bestaat niet. Alles is van waarde. Als je metalen goed scheidt, dan levert dat geld op.

Statushouders

Zo'n 40 mensen sorteren de binnengekomen spullen. Onder hen zeven statushouders, die hier werkervaring opdoen en de Nederlandse taal leren. 'Ze krijgen een paar uur per week Nederlandse les. Bijvoorbeeld met behulp van een kwartetspel: 'Mag ik van jou...'. En dat kunnen ze bij ons meteen in de praktijk brengen. Bijvoorbeeld: 'Mag ik van jou een broek kopen?'.'

'Er is niks mooiers dan werken met mensen', aldus Hendrien. 'We hadden hier eens een meisje die via de sociale dienst binnenkwam. Ze had geen werk, zat alleen maar thuis. Eenmaal hier zag ze dat ze niet de enige was. Ze spraken af om samen naar de film te gaan. Nu heeft ze weer een sociaal leven.'

Opleiding

Hendrien is zelfs bezig om een BBL-opleiding op te zetten, in samenwerking met het Graafschap College. 'We hebben hier veel te bieden: klantcontact, logistiek, kantinebeheer, en een werkplaats met een fietsen- en meubelafdeling.'

'Ik ga met plezier naar m'n werk. Als mensen problemen hebben, dan praat ik even met ze en is het probleem vaak al opgelost. Ik kan hier veel betekenen.'