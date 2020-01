DrainTalent verovert voetbalwereld vanuit Beek

Het in Montferland ontwikkelde veldsysteem DrainTalent staat voor een doorbraak op de nationale en internationale voetbalvelden. Na een jaar testen bij voetbalclub ’t Peeske in Beek is er bij ontwikkelaars Altop en GrasMeesters grote tevredenheid over de installatie.

'Dit was de droogste regio van Nederland afgelopen zomer', vertelt Arno Harmsen van het bedrijf GrasMeesters over de installatie in Beek. 'We hebben niet één keer hoeven sproeien, daarnaast hebben we een keer een gigantische stortbui gehad. Alles stond hier blank, behalve het veld. Wat dat betreft kunnen we absoluut praten van een geslaagde pilot.'

Tijdens de testfase werd meer dan vier kilometer aan buizen aangelegd onder Sportpark de Kolkstede. Door het afzuigen van overbodig water en het nauwkeurig monitoren van onder meer vochtpercentages, bleef het veld ondanks intensief gebruik beter bespeelbaar dan andere grasmatten op het complex.

Nieuw-Zeeland, Australië en Noord-Amerika

De eerste DrainTalent is inmiddels verkocht aan voetbalclub FC Utrecht. Een delegatie van de Domstedelingen keurde het veld van ’t Peeske en besloot tot aanschaf. Op sportcomplex Zoudenbalch worden twee velden voorzien van het systeem, maar volgens Harmsen is er meer interesse, onder meer vanuit Nieuw-Zeeland, Australië en Noord-Amerika.

'Maar zelf hebben we gezegd dat we in Nederland eerst vier velden bouwen, om te kijken wat er gebeurt. Wat doet het systeem op zanderige grond? Wat doet het systeem op kleigrond? We willen zeker weten dat het systeem goed functioneert en dan de grote stap naar het buitenland maken.'

Geen nieuwe DrainTalent in Montferland

Hoewel de gemeente Montferland de realisatie van de DrainTalent steunde met een bijdrage uit het innovatiefonds, zijn er mede door bezuinigingen geen plannen om andere voetbalcomplexen binnen de gemeente van het systeem te voorzien. Wel wordt in het voorjaar beslist of de huidige installatie bij ’t Peeske kan worden uitgebreid naar alle drie de velden op het complex.

‘Kunstgras is historie’

Volgens Harmsen is het systeem geschikt voor alle clubs, van amateurverenigingen tot voetbalclubs uit de eredivisie. Hij hoopt dan ook dat clubs als Heracles Almelo van kunstgras afstappen. 'Daar kan het alleen maar beter worden', aldus Harmsen over het veld in Almelo. 'Dat is ook niet de toekomst. Je ziet dat steeds meer clubs overstappen naar natuurgras. Ik denk dat kunstgras over vijf jaar historie is.'