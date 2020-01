Sint Maartensgilde Epe: kruisboogschieten, koningsschieten en de lampionnentocht

De gezelligheid zit er bij aankomst goed in. Alle mannen schudden elkaar bij aanvang de hand. 'Dat is een spontaan ontstane traditie', legt Benny Bourgonje uit. Terwijl de koffie en de cake erbij wordt gepakt, zijn de gesprekken al begonnen.

Apenpak

Maar, achter deze vrolijkheid schuilen problemen. Het Sint Maartensgilde heeft jongere leden nodig om in de toekomst voort te blijven bestaan. 'Zoals je ziet is de groep al aardig op leeftijd. De meeste leden zijn tachtigers. We zouden graag zien dat we leden van veertig, vijftig jaar oud kunnen trekken', legt Bourgonje uit.

Ondanks dat Bourgonje het liefst ziet dat mensen in de rij staan om lid te worden, snapt hij dat het imago van het gilde momenteel niet al te best is. 'Enerzijds heeft het te maken met het feit dat we worden gezien als een mannenclub op leeftijd', legt hij uit. Daarnaast denkt hij dat de kostuums die de mannen bij evenementen dragen een probleem is. 'Niet iedereen wil in zo'n pak naar buiten treden. Sommige mensen noemen het zelfs een apenpak. Dat is voor veel mensen toch wel een drempel.'

Activiteiten

Naast het praten met elkaar, bestaat de maandelijkse gilde avond ook uit kruisboogschieten. De grote passie van de leden. Maar een gilde is veel meer dan dat. Zo organiseren ze tal van evenementen in de gemeente. 'We organiseren onder meer het koningsschieten in de dorpen en de lampionnentocht voor kinderen tijdens Sint Maarten. Maar we zijn vaker op de achtergrond aanwezig bij evenementen', aldus Bourgonje. 'Daarnaast staan we met zijn allen klaar voor kennissen en vrienden.'

Alle activiteiten worden uit eigen kas betaald. Als het aantal leden blijft afnemen, zullen ze dingen moeten gaan schrappen. 'Pas als we er niet meer zijn merken de inwoners van Epe wat wij doen denk ik', vertelt Bourgonje.

Jubileum

Het gilde wil het aankomende jaar meer van zich laten zien. Het is namelijk het 25-jarig bestaan, sinds ze weer actief zijn. 'Het Sint Maartensgilde zelf is ruim vijfhonderd jaar. In de middeleeuwen werden gildes echter verboden en pas in 1995 ontwaakte het Sint Maartensgilde weer uit haar slaap'.

Bourgonje hoopt dat ze dit jaar beter te zien zijn in de gemeente, en zo meer leden weten te werven. 'Ik vrees dat als het zo met het gilde blijft gaan, we de volgende vijfentwintig jaar niet gaan halen'.