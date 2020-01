Meer dan 1400 handtekeningen voor aanpak gevaarlijke kruising Rumpt

Op de gevaarlijke oversteek over de provinciale weg N327 raakte vorige week woensdag een 15-jarige fietser gewond bij een aanrijding. De fietser was een leerling van de Ida Gerhardt Academie in Geldermalsen.

De sportclubs en de school willen dat er een tijdelijke stoplichtinstallatie komt. 'Onze (jeugd)leden en scholieren steken de provinciale weg over op een slecht verlichte en onbeveiligde kruising. Auto’s rijden hier hard en zijn niet bedacht op overstekend langzaam verkeer. Er waren twee heftige aanrijdingen in zes maanden. De maat is vol.'

Wendy de Wild, bestuurslid van voetbalvereniging Rhelico, is verrast door de massale ondertekening van de petitie, maar kan onderschrijven dat het leeft in het dorp. 'Ik heb zelf ook twee dochters die tennissen en voetballen bij Rhelico, dus ik ken de zorgen en de angst.' De petitie wordt dinsdag aangeboden aan de gemeenteraad van West Betuwe.

Foto:persbureau Heitink

'Weg versneld aanpakken'

Vooral fietsers van en naar Deil, Enspijk en Geldermalsen (allen gemeente West Betuwe) maken gebruik van de oversteek. 'We zijn in overleg gegaan met de provincie.' aldus wethouder Ed Goossens van gemeente West-Betuwe: 'De N327 staat voor 2022 op de planning voor groot onderhoud en aanpak van knelpunten, maar ik bepleit dat we dat voor dit kruispunt versnellen.'

Provincie: 'Geen aanleiding voor maatregelen'

De provincie zegt te begrijpen dat er gevoelens van onveiligheid zijn na het ongeval van vorige week, maar neemt nog geen maatregelen. De politie doet onderzoek naar dit ongeval en kijkt naar mogelijke oorzaken. Als daaruit blijkt dat de inrichting van de weg een rol speelt, neemt de provincie dat mee bij het groot onderhoud van de weg. De geregistreerde ongevallen over de afgelopen periode vormen nog geen aanleiding voor maatregelen, laat de provincie weten. Dit type kruispunt met deze fietsoversteek is op veel plaatsen in Gelderland te vinden. Het voldoet aan de verkeersveiligheidseisen, volgens de provincie.

Bij het groot onderhoud over twee jaar, wil de provincie de ruimte voor fietsers tussen de provinciale weg en de parallelweg vergroten. Want meer ruimte nodigt fietsers extra uit daar te stoppen en te wachten om voorrang te verlenen aan het verkeer op de provinciale weg, vóórdat ze oversteken, denkt de provincie. Dit is al wel besproken met de gemeente en voetbalclub, maar nog niet met de eigenaar van de grond. Zijn medewerking is van belang om de maatregelen uit te kunnen voeren.