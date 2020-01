Discussie over fusie Wijchen en Druten barst los

Wijchen en Druten gingen in 2018 een ambtelijke samenwerking aan, waarbij één werkgroep twee gemeenten runt. Al jaren wordt er in de wandelgangen informeel gesproken over een eventuele fusie, maar concrete plannen zijn er nog niet. Nadat burgemeester Hans Verheijen eind vorig jaar aankondigde dat hij in maart Wijchen verlaat en gaat werken in het Limburgse Sittard, barstte de discussie volledig los.

‘Enorme gevolgen’

'We kunnen nu een nieuwe burgemeester aanstellen voor de komende 6 jaar, maar we kunnen ook fuseren en samen met Druten op zoek gaan naar iemand die de belangen van beide gemeenten vertegenwoordigt', stelt Peter Gatzen voor, fractievoorzitter van PvdA Wijchen. 'Als we deze discussie niet nu voeren, wordt het een onderwerp voor de komende verkiezingen. En dat kan polariserend werken.'

Later dit jaar vindt er een evaluatie plaats van de ambtelijke samenwerking die er nu al is. Voor veel partijen is de uitkomst van die toetsing belangrijker dan het vertrek van de burgemeester. ‘Het afscheid van Verheijen mag en kan geen aanleiding zijn om meteen in actie te komen. Dat is te kort door de bocht’, vindt Twan van Bronkhorst, fractievoorzitter van Kernachtig Wijchen. ‘Het is een besluit met enorme gevolgen. Na de evaluatie doen we pas concrete uitspraken.’

‘Versnipperde gemeenten, versnipperde regio’

De Drutense raad is een stuk enthousiaster dan de Wijchense, waar een naam als ‘gemeente Maas en Waal’ voor een aantal politici als muziek in de oren klinkt. ‘Veel kleine, versnipperde gemeenten betekent een versnipperde regio’, meent Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten. 'Gemeentebesturen kregen er de afgelopen tijd meer taken bij zoals jeugdzorg. Het is belangrijk dat de raad aan zet blijft bij dit soort issues. Dan zorgt een fusie wat ons betreft voor veel meer bestuurskracht.’

‘Met een ambtelijke samenwerking heb je twee heren te dienen. Dat is gewoon niet handig’, voegt Gérard de Wildt toe, woordvoerder van de dorpslijsten. ‘Uiteindelijk moeten we de burger beter kunnen bedienen. Daarom gaan we de komende tijd in gesprek met onze inwoners om te kijken hoe we dit het beste kunnen doen.'

‘Geen toegevoegde waarde’

Hoewel Druten positief gestemd lijkt, is er ook een kleinere partij met een uitgesproken mening die bij lange na nog niet overtuigd is. ‘Een fusiegemeente is geen slecht idee, maar niet enkel met Wijchen. Alle voordelen die te behalen zijn, kunnen we ook al met de ambtelijke samenwerking behalen', gelooft Haci Aslan, fractievoorzitter van Welzijn Druten.

Hij belooft binnenkort een motie in te dienen voor een referendum. ‘Er worden overhaaste uitspraken gedaan, waardoor de burger nu geen tijd heeft om te reageren.'