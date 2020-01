Vitesse-middenvelder Foor niet in basis tegen Emmen, Tannane heeft lichte klachten

Trainer Edward Sturing gaat daar niet zomaar vanuit. 'Je moet altijd winnen hè? Dat zeggen de mensen dan. Alsof het eenvoudig is om te winnen, dat is het nooit. Kijk maar naar PSV tegen NAC in de beker gisteravond. Die moet je als PSV winnen hè? Dat gebeurt niet. Zo is het voetbal.'

Toch ziet de trainer dat zijn ploeg op dit moment prima staat. 'We zullen ook zo scherp mogelijk aan de aftrap verschijnen, maar ook dan kun je nog een keer verliezen. We weten wel dat we goed staan en we maken ook stappen, we gaan beter spelen maar dan moet het nog wel op het veld gebeuren.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Meer vertrouwen

Dat het goed staat, merkt Danilho Doekhi ook. De centrumverdediger heeft in de laatste zes wedstrijden maar één doelpunt tegen gehad. 'Dat is wel lekker voor het team, maar ook vooral voor de verdediging en de keeper. Het staat achterin stabiel en dat moeten we vasthouden. Ik merk ook dat het Obispo en mij meer vertrouwen geeft, dus ik hoop dat we dit zo lang mogelijk vasthouden.'

Hoe het komt dat het nu zo lekker gaat achterin? 'Er is een nieuwe trainer die een aantal dingen veranderd heeft. Ik vind het wel moeilijk om aan te geven wat er precies anders is, maar het staat nu gewoon goed.'

'Geen Foor'

Dat gaat Vitesse in ieder geval zonder Navarone Foor in de basis proberen. 'Hij heeft nog altijd problemen met zijn schouder, daar heeft hij vanmorgen nog een onderzoek voor gehad', stelt Sturing. 'Ik weet niet of hij bij de wedstrijdselectie zit, maar ik denk dat het voor zondag moeilijk wordt. Hij heeft deze week niet getraind en morgen waarschijnlijk ook niet.'

Ook Eli Dasa, de Israëlische rechtsback, is nog niet beschikbaar. 'Ik ben wel blij dat hij weer op het veld staat, maar hij moet nog stappen zetten om bij de selectie te komen. Hij moet eerst volledig meetrainen bij het eerste elftal en daarna moet hij nog één of twee weken vol kunnen meetrainen voordat hij er helemaal bijkomt.'

En er zijn mogelijk nog wat meer personele problemen. 'Tannane heeft lichte klachten aan zijn hamstring, maar die problemen lijken niet heel erg groot. Ik denk wel dat hij kan spelen.'

'Iets rechtzetten tegen Emmen'

Eerder dit seizoen leed Vitesse een 2-1 nederlaag bij FC Emmen, de Arnhemmers hadden het destijds erg lastig en toonden weinig inzet. 'We hebben iets recht te zetten, want we verloren daar uit. Daarnaast vind ik ook gewoon dat we thuis moeten winnen van Emmen', stelt verdediger Doekhi.

En de supporters hopen daarbij op goed voetbal. 'Het zou mooi zijn als we iets extra's kunnen brengen. We hebben er deze week weinig op kunnen trainen, want het was meer herstellen. Volgende week zullen we weer verder gaan als het een gewone week is', aldus Sturing.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Bazoer, Vroegh, Bero; Tannane, Matavz en Linssen.