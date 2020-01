Fokko (56) gaat in z'n eentje voor goud

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Fokko heeft hard getraind in het zwembad van Ermelo. Hij komt dit weekend twee keer in actie: één keer met een verplichte technische uitvoering en één keer met een solo vrije uitvoering.

Geen gezamenlijk doel meer

Tot vorig jaar zwom Fokko samen met een zwempartner. Maar die samenwerking is gestopt, omdat ze geen gezamenlijk doel meer hadden. En toen besloot Fokko in zijn eentje door te gaan: 'Je kunt solo zwemmen op de muziek', legt Fokko uit. 'Volg de muziek en maak daar de bewegingen op. En dat moet ook rijmen.'

Dus is Fokko nu de enige mannelijke solo-synchroonzwemmer van Nederland op het NK Masters. Bijzonder, maar Fokko is wel wat gewend. Zo was hij in 2016 de enige mannelijke deelnemer aan het NK Masters Synchroonzwemmen. 'De passie is er al heel lang. Ik heb alle disciplines wel gezwommen. Zwemmen, waterpolo en kunstzwemmen eerst en nu synchroonzwemmen. Het is een hele moeilijke sport en er komt artisticiteit bij, dus de dansbewegingen. Dat maakt het fascinerend allemaal', aldus Fokko.

Zilver of goud

Komend weekend komt hij dus in actie op het NK Masters. Natuurlijk heeft hij hoge verwachtingen. 'Ik zou eerste kunnen worden. Dat zou mooi zijn', vertelt Fokko lachend. 'Er is nog één andere vrouw in die categorie. We zijn dus met z'n tweeën, dus het wordt zilver of goud'. Mocht het toch niet goed gaat, kan Fokko alleen zichzelf de schuld geven.