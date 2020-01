'Schattig' roodborstje blijkt felle vechtersbaas

Het roodborstje voelt zich thuis in de tuin. In meer dan 80 procent van onze tuinen werd het kleine vogeltje met rode borst de afgelopen 15 jaar genoteerd tijdens de Nationale Tuinvogeltelling, blijkt uit cijfers van de Vogelbescherming. Toch vind je de roodborst vaker niet dan wel terug in de top 10 van meest getelde tuinvogels. En dat heeft een goede reden.

Vrijwel iedere tuin heeft zijn eigen roodborstje. Buiten de broedperiode zie je er zelden meer dan één. Een roodborstje leeft solitair en staat bekend als een felle verdediger van zijn territorium. Samen met IVN-gids Harald Gerritsen gaat BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink in Apeldoorn op zoek naar de fanatieke vogeltjes. En ze blijken niet de enige te zijn...

Jonge roodborstjes hebben niets te vrezen van de territoriumdrift van hun oudere soortgenoten. Harald Gerritsen legt uit hoe dat kan...

Huismussen en koolmezen laten zich ook in Apeldoorn in groten getale zien. Ook sommige tuinvogels zijn vanuit het buitenland deze kant opgekomen. En dat leidt wel eens tot taalbarrières, vertelt de IVN-gids...

Met z'n allen tuinvogels tellen

Sinds 2001 organiseert de Vogelbescherming de Nationale Tuinvogeltelling. Ook dit weekend wordt deze georganiseerd. Iedereen kan meedoen. Zo werkt het: (BRON: tuinvogeltelling.nl)

1. Tel op vrijdag 24, zaterdag 25 of zondag 26 januari 2020 een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee.



2. Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geeft u door: 5 koolmezen.*

3. Uw telling geeft u gemakkelijk door via deze website. Het telformulier staat dan voor u klaar. Vul uw telling uiterlijk maandagochtend 27 januari in vóór 12 uur.

* Tip: zitten er veel vogels tegelijk op de voederplank of silo? Maak een foto met uw smartphone en u kunt na uw half uurtje tellen rustig controleren hoeveel vogels u zag.

Roodborsten eten zowel insecten als zaden en bessen (Foto: Agami / Alain Ghignone)

