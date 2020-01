Vitesse legt Noorse middenvelder Tronstad voor 3,5 jaar vast

De Arnhemmers betalen een transfersom voor de eerste aanwinst van 2020, die nog tot het eind van het jaar vast lag bij de Noorse club Haugesund. Hoe hoog die transfersom is, willen de Arnhemmers niet mededelen.

Een middenvelder was noodzakelijk voor Vitesse, zeker na de blessure van Navarone Foor is de spoeling dun in de middellinie. Alleen Patrick Vroegh is aanwezig als achtervang, daarna volgen er jeugdspelers.

Tronstad speelde in het verleden onder meer voor het Noorse IK Start en het Engelse Huddersfield.

'Arnhem mooie stad'

Tronstad is blij met zijn overstap naar Arnhem. 'Ik kan niet wachten om aan te sluiten en mij op het veld te laten gelden. De eerste kennismaking met de club en de mensen is heel positief. Ik ben ook al in Arnhem gaan rondkijken en dat ziet er als een fijne en mooie stad uit. De manier van spelen in de Eredivisie ligt mij heel erg. Ik wil mijzelf blijven ontwikkelen en ga er alles aan doen om mij in te zetten voor de geel en zwarte kleuren.'

De Noor sluit per direct aan, maar is nog niet speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen Emmen. Die staat voor zondagmiddag op het programma.