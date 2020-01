Bakkerijmuseum breidt verder uit

Het Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem breidt uit. Het museum koopt het Daendelshuis, een monumentaal pand uit 1618. Directeur Fred Voskuil is opgetogen. 'Hiermee kunnen we een prachtig openluchtmuseum creëren.'

Het Daendelshuis is het vijfde pand dat hij in het bezit heeft. Alle panden liggen bij elkaar aan de Kerkhofstraat, in het centrum van Hattem. 'Dat maakt dit ook zo uniek', zegt Voskuil. 'Waar zie je een museum dat vijf monumenten naast elkaar in bezit heeft?'

71.000 bezoekers

De uitbreiding was volgens Voskuil hard nodig. 'Vorig jaar hadden we 71.000 bezoekers; een verdubbeling van het aantal in zo’n vijf jaar tijd.' Regelmatig stonden bezoekers buiten in de rij te wachten. 'In de zon is dat nog wel te doen, maar in de regen kan dat echt niet.'

Met het extra pand kan het museum de bezoekers sneller een plek geven. 'Elk van de panden krijgt een eigen invulling. We creëren een soort openluchtmuseum: we hebben hier de grootste collectie bakkerijboeken van Nederland, maar die konden we nog geen plek geven. Die 20.000 boeken komen daar nu bovenin het pand te staan. En op het buitenterrein kunnen we een oude bakkerskar kwijt, met een mobiele oven.'

Volledig plaatje van bakkerswereld

Met een bakkerswinkel, een ‘museumtheater’ waar bakkers hun vak laten zien, een pand over de geschiedenis van brood, een pand over de geschiedenis van banket, wil het Bakkerijmuseum een volledig plaatje schetsen van de bakkerswereld. 'Ik wil dat de bezoeker straks door dit straatje wandelt en van alle monumenten gebruik kan maken, maar ook rustig op het terras kan zitten, of dat kinderen bij ons in de speeltuin komen spelen. Mensen moeten hier echt wat te doen hebben.'