Ede-Centrum krijgt een brandweerpost, maar dat duurt nog jaren

Dat is nodig, omdat Ede het liefst eind dit jaar over wil op zogenoemde 24-uurs-diensten voor de brandweer. 'Dat betekent dat er een professionele brandweer zal zijn, een beroepsploeg zoals dat heet, waar we nu nog grotendeels met vrijwilligers werken', zegt burgemeester René Verhulst.

Slaapplekken op kazerne

Voor de brandweerlieden die 's nachts dienst hebben, moeten er slaapplekken komen. Daarom is verbouwen van de huidige brandweerkazerne in Ede-Centrum nodig. Naar schatting gaan die '(provisorische) aanpassingen' ongeveer 70.000 euro kosten, is te lezen in gemeentestukken.

Daarnaast zijn er de kosten voor de inzet van extra brandweermensen. Het gaat om ongeveer 1,5 miljoen euro per jaar extra aan personeelskosten.

Nieuwe locatie: Proosdijerveldweg?

Ondertussen wordt er gekeken naar een nieuwe locatie voor de kazerne, die door bebouwing in het Westen niet meer centraal ligt. 'Maar dat duurt nog drie, vier of vijf jaar en zo lang kunnen we niet wachten met het starten van die volcontinudienst', aldus Verhulst.

De gemeente onderzoekt momenteel of de brandweerkazerne verplaatst kan worden naar de rotonde aan de Proosdijerveldweg. 'Dat is op dit moment de meest aannemelijke locatie', zegt de burgemeester.

Als de nieuwe kazerne er komt, verdwijnen de verouderde brandweerpost in Ede-Centrum en de kazerne aan de Stadspoort.

Naast de Proosdijerveldweg bekijkt de gemeente ook nog andere locatie-opties voor een nieuwe brandweerkazerne. De gemeente heeft met een een kaart inzichtelijk gemaakt waar de nieuwe post eventueel kan komen.

De donkergroene gebieden hebben de voorkeur.

Kaart met mogelijke locaties voor een nieuwe brandweerkazerne. Foto: Gemeente Ede.

