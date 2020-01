'Ik hoop op meer gespierde mannen in de winkel', mariniers welkom in Nieuw-Milligen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In de plaatselijke ruitersportzaak is de jonge dame achter de toonbank enthousiast: 'Ik hoop dat we dan meer knappe mannen in de winkel krijgen. Dat zou ik niet erg vinden.'

Dat ze bijvoorbeeld een zadeltje kopen? 'Ja, of een broek, dan kan ik ze lekker helpen.' Heeft de dame nog een voorkeur voor een bepaald type? 'Een beetje gespierd mag wel. Maar dat zijn ze allemaal, toch?'

'Ik ben er heel blij mee'

Ook de winkeleigenaar is verheugd: 'Ik hoop dat er heel veel mariniers komen.' Heeft de middenstander zich al georiënteerd over de aantallen potentiële klanten? 'Geen idee, ik hoop natuurlijk op veel.'

De restaurant-eigenaar tegenover wrijft zich al in de handen: 'Ik ben er heel blij mee. Als dat doorgaat, zou dat heel goed zijn voor Nieuw-Milligen.' Mariniers zijn stoere mannen die van stevige kost houden. Dat is geen punt voor de restaurant-eigenaar: 'Voor een stevige maaltijd, kunnen ze hier heel goed terecht.'

Reacties uit de politiek

Het is natuurlijk afwachten of het doorgaat. Betrouwbare bronnen in Den Haag zeggen van wel. Het nieuws over de mogelijke vestiging in Nieuw-Milligen wordt ook bij de gemeente Apeldoorn met gejuich ontvangen. 'Dat is zeker een heel goed idee', zegt raadslid Lilian Haak (Groei & Toekomst). 'Apeldoorn kenmerkt zich natuurlijk als veiligheidsstad. We hebben hier de marechaussee en politieacademie al zitten.'

'Misschien gaan de mariniers ook Apeldoorn bezoeken en dingen hier doen', zegt VVD-raadslid Tim Kamphuis. 'En ik zou het ook een goede invulling vinden van de locatie Nieuw-Milligen, die al een poosje leegstaat. Dus als het inderdaad doorgaat, ben ik daar niet ongelukkig mee', aldus Ben Bloem van ChristenUnie.