Apeldoorn wil blijven parkeren op voetbalvelden AGOVV

Bezoekers van de Apenheul moeten kunnen blijven parkeren op de velden van voetbalclub AGOVV. Dat is de oplossing die het Apeldoornse college donderdagavond presenteerde voor de parkeerproblemen in Apeldoorn-West.

In 2012 klaagde de buurt rond de Apenheul al over overlast. Raadsleden en belangstellenden werden nu voorgelicht over wat Apeldoorn structureel wil doen aan de voortdurende parkeerellende.

Miljoenen kostende oplossingen

In de buurt zitten onder andere de Apenheul, Paleis het Loo, Berg en Bos en de Julianatoren. Om overlast van parkeerders (langs de J.C. Wilslaan en in de wijk) tegen te gaan, werden verschillende scenario's geschetst.

Het merendeel betrof dure scenario's; miljoenen kostende oplossingen. En die werden dan ook al snel bestempeld als onhaalbaar. Behalve één.

Gunstigste oplossing

Apeldoorn ziet één structurele oplossing: de voetbalvelden van AGOVV. Dat geeft volgens het college nauwelijks overlast, de investeringen zijn relatief gering (ongeveer één miljoen euro) en de regulering van het verkeer is gunstig. Bovendien is er geen pendel nodig.

In het bedrag van een miljoen zitten digitale verwijzingen die worden aangebracht en een mogelijke verbreding van de Harpweg waarover verkeer elkaar passeert.

Op dit moment worden de velden al gebruikt en gehuurd van AGOVV. Apeldoorn wil ze over enkele jaren terugkopen van de voetbalclub. Toch zal er ook rekening worden gehouden met de club, zodat die kan blijven voetballen.

Tijdelijk?

In 2017 werden twee velden als tijdelijke oplossing beschikbaar gesteld. Het eerste veld was toen al in gebruik. In de tussentijd ging de gemeente zich bezinnen op structurele oplossingen.

Na lang wikken en wegen blijkt nu dus dat die parkeervelden volgens de gemeente alsnog de voorkeur hebben.

Snel besloten...

Op 20 februari is er een hoorzitting, waar Apeldoorners hun kritiek kunnen uiten of verder vragen kunnen stellen. Op 5 maart spreken de partijen in de raad over de plannen en een week later kan het dan al beklonken zijn.