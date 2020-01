Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om even snel de auto te pakken om naar de winkel te gaan of om buiten het dorp een ziekenhuisafspraak te bezoeken. Daarom is de ANWB drie jaar geleden gestart met het Automaatjesproject.

'Het is voor mij een uitstapje'

Voor mevrouw Hengeveld uit Winterswijk was dit een uitkomst. Eén of twee keer per week heeft ze een automaatje. Vandaag is het Jan Bruggers die haar ophaalt en brengt naar de supermarkt. ‘Het is voor mij een uitstapje', vertelt mevrouw Hengeveld op de parkeerplaats van de supermarkt. ‘Ik ben even het huis uit en ik kan zelf boodschappen doen en bepalen wat ik graag in huis wil halen. Zonder automaatje ben je eigenlijk niks meer.’

Jan Bruggers is sinds een half jaar automaatje in Winterswijk. ‘Automaatje is bijvoorbeeld voor mensen die moeilijk ter been zijn of niet zelfstandig naar de dokter of pedicure kunnen. Als iemand een ritje aanvraagt bij de centrale word ik gebeld met de vraag of ik kan rijden. Hierop kan ik dan ja of nee antwoorden. Het is dus heel flexibel werk.’

Omdat het in Winterswijk een groot succes is zijn er meer automaatjes nodig om aan de vraag te voldoen. 'Ik word er blij van dat ik met dit vrijwilligerswerk het mensen naar de zin kan maken’, vertelt Jan achter het stuur van zijn grijze auto. ‘Dus ik doe dit heel graag als vrijwilliger.’

TV: elke woensdag en zondag (17.45 uur, elk uur herhaald) Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.