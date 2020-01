Leerlinge vertelt: 'Er loopt iemand met een wapen door school en wij horen niks'

Leerlingen van het ROC Nijmegen zijn zich donderdagmiddag rot geschrokken van een man die met een - naar later bleek - nepwapen door het Technovium-gebouw liep. Victoire (17) was op dat moment in de les in de kelder van het pand. 'Wij hoorden het pas, nadat de man al door de politie was afgevoerd.'

Victoire zit in het eerste jaar van het ROC. Ze vertelt hoe de leraar de klas verliet en vervolgens verschrikt terugkwam. 'Hij vertelde dat er een man of jongen de school binnen was gekomen en dat die een pistool had en dat ze niet wisten of het echt of nep was en wat de bedoeling was. En we kregen te horen dat hij was opgepakt.'

Op rondgaande beelden is te zien dat de 25-jarige man het computerspel Grand Theft Auto (GTA) nadoet. De politie zegt nog te onderzoeken of hij inderdaad dit spel nadeed. Het wapen dat hij bij zich had, is volgens de politie nep.

'Ik ben best wel boos'

In de media leest Victoire dat het schoolgebouw is ontruimd, maar dat klopt volgens haar niet. 'Ik ben best wel boos, dat we helemaal niks te horen hebben gekregen. Van ontruiming was geen sprake. De klas naast ons heeft er helemaal niks van meegekregen, die leerlingen hoorden het pas in de pauze.'

Victoire vindt dat iemand van school de klassen had moeten vertellen wat er aan de hand was en dat ze in het lokaal hadden moeten blijven.

