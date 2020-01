Wint de huismus opnieuw? Er worden weer vogels geteld

Wordt de huismus weer de meest getelde vogel? Dat is de vraag bij de Nationale Tuinvogeltelling, die vrijdag begint. Net als elk jaar tellen vogelliefhebbers een half uur lang alle vogels in hun tuin of op hun balkon. Tot maandagochtend mogen ze hun bevindingen doorgeven aan de Vogelbescherming

Met de verkregen informatie komen de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland meer te weten over de leefwijze van de vogels. Zo kunnen de dieren beter geholpen en beschermd worden.

'We hebben heel veel voedsel in de tuin en er is waarschijnlijk veel te tellen', vertelt Ruben Vermeer uit Almen enthousiast. De ecoloog is best trots op de vogels in zijn tuin. 'Je ziet natuurlijk kool- en pimpelmezen, de heggemus en de roodborst. Maar we hebben ook geelgorsen en die zie je niet overal.'

Geelgorsen staan inderdaad niet in de landelijke top tien. Na de huismus volgen de koolmees, de vink en de merel - al wordt die laatste steeds minder vaak gezien.

Hulplijn

Vogels die overvliegen mogen niet worden meegerekend: pas als ze landen, tellen ze mee. Zien welke vogel in je tuin zit is echter niet altijd gemakkelijk. Daarom heeft de Vogelbescherming in het weekend een speciaal telefoonnummer opengesteld. 'Mensen kunnen hun vragen kwijt en bellen om te checken of ze de telling goed hebben doorgegeven', vertelt Marieke Dijksman van de Vogelbescherming. 'Maar vaak willen ze gewoon delen wat ze hebben gezien.'

En wat nou als je na een half uur tellen ineens een boomklever in je tuin ziet? 'Helaas mag je die niet meetellen', zegt Dijksman resoluut. 'Maar er is wel een opmerkingenveld.'

Trend waarneembaar

Ecoloog Ruben Vermeer is vrijdag paraat. Hij heeft uitgezien naar de vogeltelling. 'Wanneer je meerdere tellingen achter elkaar uitvoert, kun je daar een soort trend in zien. Zo zien we dat de huismus iets achteruit gaat. Hij staat nog ieder jaar in de top tien, maar het gaat niet heel goed. Dat zie je door zo'n telling. En de merel die ieder jaar in mijn tuin zat, is nu weg.'

Verslaggever Marc Loeven ging op bezoek bij Ruben Vermeer in Almen:

