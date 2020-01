Politie boos op man met nepwapen op school : 'Ze begrijpen de impact niet'

De politie in Nijmegen is boos op de 25-jarige man die donderdag met een nepwapen rondliep op de technische school Technovium in Nijmegen. De man speelde een computerspel na voor een filmpje.

Aan het begin van de middag kwamen er meerdere meldingen vanuit de school dat er iemand met een vuurwapen rondliep. 'In de huidige tijd worden deze meldingen natuurlijk extra serieus genomen', schrijft de politie Nijmegen op Facebook.

Toen de politie ter plaatse kwam was de situatie rustig, maar volgens meerdere mensen was de man met het wapen nog altijd aanwezig in het schoolgebouw. Agenten zagen hem zitten en hebben hem met getrokken vuurwapens aangehouden. Vervolgens is hij naar het politiebureau gebracht voor verhoor.

Computerspel

Volgens de politie bleek de Nijmegenaar een nepwapen bij zich te hebben om met anderen een computerspel na te spelen. 'Zij begrijpen kennelijk niet wat voor impact dit heeft wanneer iemand daarmee op een school rondloopt.'

De Nijmeegse politie schrijft op Facebook dat iedereen er rekening mee moet houden dat je op een afstand niet kan zien of het een echt of nepwapen is. 'Dit had heel anders kunnen aflopen. Wat de verdachte niet begreep is dat collega's hem hadden kunnen neerschieten. Nepvuurwapens zijn geen speelgoed.'

De politie zegt de zaak hoog op te nemen. 'De verdachte heeft wat uit te leggen.'

