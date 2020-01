Winterswijkse warenmarkt mogelijk in een feesttent

De warenmarkt van Winterswijk wordt 25 april mogelijk eenmalig in een feesttent opgesteld. De Vereeniging Volksfeest Winterswijk wil de tent gebruiken voor zowel het vieren van de bevrijding (26 april) als Koningsdag (27 april). ‘Maar ik heb er een hard hoofd in, eerst kijken of het past’, zegt voorzitter Koos Prins van de Marktvereniging.

De marktkramen moeten passen in de feesttent, die aan de zijkanten open is. Dat is een voorwaarde. ‘Als het niet past, dan komt de tent er niet’, zegt Prins. ‘Dat heeft de wethouder (Wim Aalderink, red.) met de hand op het hart beloofd.’

Salomonsoordeel

Wethouder Aalderink wil het niet zo stellig neerzetten. 'Het gaat niet om mij, ik verleen de vergunning niet, dat doet de gemeente', reageert Aalderink. 'Ik heb beide partijen op het hart gedrukt er samen uit te komen. Ik kom liever niet in de positie om een salomonsoordeel te vellen.'

Het voorstel om met de warenmarkt naar een andere plek te verhuizen is door Koos Prins van tafel geveegd. ‘Dat gaan we niet doen, verhuizen naar de parkeerplaatsen achter de Xenos, dan krijg je de ellende van te weinig parkeergelegenheid.’

De wethouder heeft daar begrip voor. 'Het is voor de marktkooplui heel lastig om niet op de Markt te staan, ook al zou het eenmalig zijn. Maar ze hebben beloofd er alles aan te doen om er samen uit te komen', aldus Aalderink.

'Heel gemakkelijk'

De Vereeniging Volksfeest in Winterswijk wil Koningsdag vieren in twee feesttenten aan beide zijden van de Markt. De gedachte is om die tent op de zuidzijde ook een dag eerder, op zaterdagavond 25 en zondag 26 april, te gebruiken voor een bevrijdingsfeest. ‘De Vereeniging Volksfeest is daar heel gemakkelijk in’, zegt Prins. ‘Maar ze moeten die tent wel zó neerzetten dat het ons past.’

'Dan zorgen we ervoor dat het past', reageert Gé Oonk, bestuurslid van Vereeniging Volksfeest. 'Natuurlijk moeten de marktkooplui hun brood verdienen, maar Winterswijk is net als alle gemeenten door de provincie gevraagd of ze iets kunnen betekenen voor de bevrijding. Daar is door de provincie, die er subsidie voor verstrekt, geen vaste datum aangehangen.'

De Storm

Koningsdag en bevrijdingsfeest worden aan elkaar gekoppeld. ‘Ik snap het wel, als ze de tent voor Koningsdag ook voor het bevrijdingsfeest gebruiken kost ze dat niets’, vervolgt Prins. ‘Ze krijgen 23.000 euro subsidie om een tent op te zetten. Maar waarom gaan ze niet voor dat feest naar Theater De Storm? Ik vermoed dat de tent meer oplevert aan inkomsten. Er is maar één plek voor ze dat is een tent op de Markt.’

Topmarkt

Eind april is voor de marktkooplui hoogseizoen, stelt Prins: ‘Dat is voor ons een topmarkt. Zo is de bezetting van de markt nu minder en zijn er minder vierkante meters bezet, als gevolg van het weer. Maar eind april staat de warenmarkt bomvol. Dan moeten we het verdienen, ze moeten niet aan ons brood komen.’

Komt een bevrijdingsfeest niet te vroeg? Is 5 mei geen betere datum? Prins: ‘Eerst herdenken en dan feest vieren, zou ik zeggen, ze gaan nu makkelijk aan 5 mei voorbij. Maar dan komen ze moeilijk aan vrijwilligers, zegt voorzitter Hans Smit van de Vereeniging Volksfeest. En volgens hem maakt het voor de provinciale subsidie niet uit, als je het bevrijdingsfeest maar ergens tussen 1 april en 5 mei viert.’

Minder geschikt

Oonk zegt dat er bewust voor het weekeinde van 25, 26 en 27 april is gekozen, met diverse activiteiten aan beide zijden van de Jacobskerk. '5 mei is er in het hele land al wat en bovendien is dat een dinsdag, als ook de winkels in Winterswijk open zijn. Dan vinden wij die dag minder geschikt.'

De beoogde tent wordt zaterdag gemarkeerd tijdens de warenmarkt. ‘Dat doen ze met stippen op de grond’, zegt Prins. ‘Dan moeten we maar eens kijken of het kan en wij er wel in passen. Zo niet, dan gaat het niet door.

Euregionaal

Oonk: 'Het wordt een open tent, zonder vloer. Die is aan de zijkanten 4 meter hoog en de nok is 9 meter hoog. De tent is 25 bij 30 meter groot. Daar moet toch zeker een behoorlijk deel van de warenmarkt onder kunnen staan.'

Met de opbouw van de feesttent aan de noordzijde van de markt wordt zaterdagavond een begin gemaakt. 'Ze werken 's nachts door zodat de tent zondag gebruikt kan worden', zegt Oonk. 'Het wordt een Euregionaal programma, zoals de provincie wil, met ook deelname van Duitse orkesten en muzikanten.'