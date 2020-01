Poging tot wurging en verkrachting in Arnhem: 9 jaar cel en tbs geëist

Eerste Kerstdag 2018: terwijl een 69-jarige vrouw haar hondje uitlaat aan de Rosendaalseweg, pakt een man haar van achter beet en bedreigt hij haar met een mes. Het slachtoffer wordt de bosjes ingetrokken, mishandeld en bijna gewurgd met de capuchon van haar jas.

De vrouw raakt zwaargewond en moet naar het ziekenhuis worden gebracht. Ruim een jaar later kampt de vrouw met psychische problemen en is ze niet in staat de rechtszaak bij te wonen. 'Kerst zal voor haar nooit meer hetzelfde zijn, het leven van het slachtoffer zal nooit meer hetzelfde zijn. Het vrije gevoel, het gevoel dat ze onbezorgd kan gaan en staan waar ze wil, is weg. Op Eerste Kerstdag 2018 heeft de verdachte haar leven kapotgemaakt', aldus de officier van justitie.

Verdachte: ik heb het niet gedaan

De verdachte, een 27-jarige man uit Sint Maarten, was nog maar een paar maanden Nederland. De man ontkent dat hij de vrouw iets heeft aangedaan. 'Ze hebben degene te pakken die het niet gedaan heeft', zei hij tegen de rechter. De man zou op het hulpgeroep van de vrouw zijn afgekomen. Verder herinnert hij zich dat een hardloper hem zou hebben weggestuurd met de mededeling de politie te hebben gebeld.

Maar volgens justitie en ook de advocaat van de verdachte is het DNA-bewijs tegen de man overweldigend. Zo is er sperma op en in het lichaam van de vrouw gevonden, en ook op zijn lichaam is DNA van het slachtoffer aangetroffen.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Zie ook: