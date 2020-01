Burgemeester Nijmegen: autobranden meestal doelgerichte acties

De kans dat je auto 'zomaar' door iemand in brand wordt gestoken, is zeer klein. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen naar aanleiding van de vele autobranden in zijn stad. Uit onderzoek van de politie komt naar voren dat het in de meeste gevallen om doelgerichte acties gaat.

Nijmegen wordt al ruim een jaar geplaagd door autobranden. Vooral begin vorig jaar waren het er tientallen in zeer korte tijd. 'We hebben een forse stijging van het aantal autobranden in onze stad gehad', stelt Bruls. De burgemeester van Nijmegen noemt de cijfers 'onnijmeegs hoog'.

De politie maakte intensief jacht op de dader(s). Niet in de laatste plaats omdat de autobranden voor veel onrust zorgden bij de inwoners van de stad. Dat er steeds meer wagens in brand worden gestoken, is overigens niet een specifiek Nijmeegs probleem, zegt Bruls. 'Het aantal autobranden stijgt in het hele land.'

'Relatief goed nieuws'

Er werd gedacht aan vandalisme uit baldadigheid, of een pyromaan. Dat is iemand die auto's in brand steekt vanuit een bepaalde aandrang. Maar naarmate het onderzoek vorderde en de politie meer informatie verzamelde, is dat beeld bijgesteld.

'Het relatief goede nieuws is dat de kans dat je als Nijmegenaar een auto hebt die in brand wordt gestoken - puur willekeurig - vrij klein is', illustreert Bruls het voortschrijdende inzicht. 'Het gebeurt echt wel met een bepaald vooropgezet doel.'

Waarom?

Oorzaak van de autobranden is vooral te vinden in drie redenen: in de relationele sfeer (bijvoorbeeld bij een verbroken relatie of ruzie), verzekeringsfraude en criminelen die sporen van hun daden willen uitwissen.

'Dat maakt de pijn natuurlijk niet gelijk minder', realiseert ook de burgemeester zich. 'Maar voor degene die zich misschien zorgen maken: gister was het in de buurstraat en vandaag misschien bij mij... ja, zo simpel is het niet. Het zijn toch echt wel bewuste acties.'

Zie ook: