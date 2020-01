'Mensen zeggen dat ik dik en lelijk ben', Kaya (21) wil dat pesten stopt

'Mensen zeggen dat ik dik ben, dat ik lelijk ben, dat ik niks kan, dat ik mij aanstel of ze denken dat ik gek ben omdat ik in een scootmobiel zit.'Kaya wordt al sinds groep 2 gepest. Inmiddels gaat het beter met haar, maar nog steeds worden er zo nu en dan dingen naar haar geroepen die haar pijn doen.

De Doetinchemse Kaya zit in een scootmobiel omdat ze reuma heeft. Vooral over haar vervoermiddel worden veel nare opmerkingen gemaakt.

Pestverhalen op Valentijnsdag

Kaya laat zich niet uit het veld slaan door de pesters. Op Valentijnsdag vorig jaar begon de 21-jarige met haar actie tegen pesten. Ze deelde op de dag van de liefde zogenaamde liefdesbrieven uit op verschillende treinstations. 'Maar eigenlijk zaten er in de enveloppen pestverhalen. Hiermee wil ik mensen laten schrikken en ze laten inzien wat voor impact pesten heeft', legt Kaya uit.

Na de actie van vorig jaar is er heel veel gebeurd. 'Het heeft echt mijn leven veranderd. Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen. Daarom wil ik het dit jaar weer doen, maar wel anders', zegt Kaya.

'Pesten moet stoppen'

De Doetinchemse wil dit keer met 19 andere jongeren die gepest worden in actie komen. Het is de bedoeling dat ze samen met een touringcar Nederland doorkruisen om brieven uit te delen. 'Ik hoop ermee te bereiken dat mensen die pesten ermee stoppen, en dat mensen die niet pesten anderen zullen tegenhouden.'



Naast het uitdelen van brieven op straat, staat er ook nog een ander adres op de planning. 'Ik ga naar Den Haag om een brief te overhandigen aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij heeft veel invloed in de politiek en hiermee hoop ik dat dit onderwerp daar ook meer op de kaart komt te staan', aldus Kaya.

Help je Kaya mee?

Omdat de Doetinchemse dit jaar niet alleen op pad gaat, is zij nog op zoek naar jongeren die met haar mee willen gaan op 14 februari. Ook is ze nog op zoek naar verhalen van mensen die ook gepest worden of zijn, om deze - anoniem - te verwerken in de brieven die zij gaat uitdelen.

Wilt u in contact komen met Kaya of meer weten over haar actie? Reageren kan via Gelderland Helpt.





