Onderzoeker: 'Arnhemse daklozen niet lui maken'

Het bieden van 24-uurs opvang aan daklozen zeven dagen per week, creëert misschien iets wat je niet wilt. Dat stelt Jos Kuppens van Bureau Beke na onderzoek in opdracht van de Arnhemse gemeenteraad naar de behoeftes van daklozen in de stad. 'We willen mensen niet lui maken. Ze moeten zelf initiatieven blijven ontplooien.'

Aanleiding voor het onderzoek was het ontbreken van opvang op delen van de zondag. Omdat de vraag 'Wilt u 24-uurs opvang op zondag?' nogal makkelijk met 'ja' beantwoord kan worden, trok Kuppens de onderzoeksvraag breder. Maar het ontbreken van opvang gedurende delen van de dag, werd volgens Kuppens maar weinig door de daklozen zelf als probleem benoemd.

'Buitenkant waarmee je jezelf beschermt'

Daantje Daniels (zorgmanager IrisZorg) heeft moeite met de term 'lui'. 'Wat de doelgroep kenmerkt, is dat mensen enorm teleurgesteld zijn in zichzelf. Daarom gaan ze misschien een indruk wekken van luiheid of onverschilligheid.' Maar volgens haar is dat een buitenkant waarmee je jezelf beschermt. 'Omdat de bittere waarheid is, dat je jezelf niet meer in de spiegel aan kunt kijken.'

Kuppens pareert dat hij ook niet heeft gezegd dat mensen lui zijn. 'Je moet mensen alleen de initiatieven geven om zich te ontwikkelen.'

'Geen euro minder subsidie'

Gerrie Elfrink (SP) stelt dat er jaarlijks 600.000 euro door het college wordt bezuinigd op maatschappelijke opvang. Maar volgens wethouder Martien Louwers bleef dat bedrag structureel over op de begroting. 'Er gaat dus geen euro minder subsidie naar de instellingen.'

Wel is het zo dat als zij nu iets extra's wil doen, ze voor budget terug moet naar de gemeenteraad. Momenteel werkt Louwers aan een noodplan waarin bekeken wordt of er inderdaad extra geld nodig is. Ze hoopt dit binnen enkele weken aan de raadsleden voor te leggen.

'Hangen er met de benen uit'

En dat er meer plekken moeten komen, wordt door verschillende aanwezige specialisten onderschreven. 'Bij ons hangen ze er met de benen uit', zegt Alina de Lange (regiomanager Pactum). 'Er komen steeds meer daklozen, maar we hebben niet meer trajecten in de aanbieding', stelt Daniels.

'Gisteren waren wij op de Steenstraat', vertelt Herman Driessen (leidend voorman straatcoaches). 'Toen kwamen wij een man in een rolstoel tegen die wij al bijna twee jaar in de opvang hebben.' Toen hij de coaches aan zag komen riep hij: 'Ik ga naar huis.'

'De man had afgelopen maandag een huis gekregen', betoogt Driessen bevlogen. 'Voor ons is dat heel normaal om te zeggen. Maar voor deze man gaf dat zoveel betekenis. Dat komt zo binnen.'

