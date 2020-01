Eten, meditatie en geloven: Eibergenaren zoeken extra bestemming voor hun kerk

Om de kerk in leven te houden, moeten nieuwe inkomstenbronnen aangeboord worden. Want volgens het kerkbestuur kan het kerkgebouw voor veel meer doeleinden gebruikt worden.

Kerk als restaurant

De afgelopen weken stond de Oude Mattheüs flink in de belangstelling. De kerk opende de deuren voor iedereen. 'December in the House' stond bol van de activiteiten, evenementen en festiviteiten.

De laatste activiteit in de rij is een pop-up diner. Verschillende Eibergse ondernemers hebben de kerk omgetoverd tot een restaurant. 'Deze kerk is heel prettig om mee aan de slag te gaan', zegt Marieke Altena. Ze is het creatieve brein en organiseert van alles. 'In de kerk staan grote ronde tafels. Kaarsen, bloemen en overal kleedjes geven de kerk een huiselijke sfeer.

Pijnlijk maar noodzakelijk

Janny ten Berge, voorzitter van de Kerkenraad vindt het prachtig. 'Het is schitterend aangekleed.' Maar uiteindelijk gaat het ook om een gebouw waar de geloofsgemeenschap elkaar ontmoet. 'Voor de kerkgangers is het pijnlijk en het doet mij natuurlijk ook pijn', zegt Ten Berge.

'Het is niet leuk dat de geloofsgemeenschap kleiner wordt en dat het aantal mensen dat je ontmoet minder wordt.' Toch is het voor de geloofsgemeenschap duidelijk dat er iets moet gebeuren. 'Het zou toch echt vreselijk zijn als we zo stijfhoofdig waren, dat we op enig moment zien dat het gebouw leeg staat. Daarvoor houden we te veel van het gebouw.'

Evaluatie en brainstormen

Dit weekend is er een brainstormsessie met creatieve mensen die gaan nadenken over een invulling voor de kerk. Komende zondag is er een dienst. 'Na de dienst, onder de koffie, wil ik met de mensen evalueren. Heel eenvoudig hoor, gewoon met briefjes met smileys.'

Daarna wordt gekeken wat er allemaal wel mag en kan in de kerk, en wat niet. En dan wordt ook gekeken of een aantal banken niet ingeruild moet worden voor stoelen. Want nu December in the house voorbij is, komen de banken op zaterdagmiddag gewoon weer in de kerk te staan.