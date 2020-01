Lin heropent haar restaurant, ondanks de pijn in haar hand

Lin is de eigenaresse, maar ook kok en gastvrouw van het Chinees specialiteitenrestaurant. In januari van 2019 heeft ze last van haar hand: 'Ik kon m'n hand niet buigen en voelde m'n vingers niet meer'.

Na de diagnose 'carpaal tunnelsyndroom', volgen twee operaties. Ze ziet geen andere mogelijkheid dan haar restaurant tijdelijk te sluiten.

Maandlasten 10.000 euro

'Ik kon nog geen vijf kilo tillen met mijn hand. En dat kan ik nog steeds niet.' Toch besluit Lin begin december haar restaurant weer te openen. 'Ik heb geen keus, na tien maanden. Mijn vaste maandelijkse lasten zijn 10.000 euro. Voornamelijk door een hoge huurprijs.'

Met haar zere hand kan ze hooguit nog één bord tillen. 'En dan moet ik hem ondersteunen met de andere hand.' Het is zwaar, maar Lin is blij dat ze niet meer thuis zit. 'Daar bleef ik binnen, had geen zin om eruit te gaan. Ik had zoveel pijn.'

Pekingeend

Koken is haar passie. Lin glimt van trots als ze vertelt over haar gerechten. In de keuken laat ze haar pekingeend zien. 'Die hang ik in de oven voor een lekker krokant korstje. Klanten vertellen me hoe jammer ze het vonden dat ik dicht was. Ze waren ongerust.'

Toch moet haar restaurant 'Memories of Asia' in november opnieuw de deuren sluiten. 'Het huurcontract loopt af. Ik moet op zoek naar een nieuwe plek, met een lagere huurprijs. Maar ik blijf wel in Arnhem', verzekert ze. 'Want dit is zo'n fijne stad. Niet zo druk als Amsterdam.'

