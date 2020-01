Verlenging rondleidingen bij kasteel Slangenburg

Vanaf januari is het mogelijk om een rondgang te maken

'Vanuit het hele land komen aanvragen binnen', zegt Henny Bergsma, coördinator van de lokale VVV. 'We zaten na een week al vol tot aan april. Na overleg met het kasteel is besloten de periode te verlengen tot en met eind juni, daar zijn wij blij mee.' Het is vanaf begin januari mogelijk om een rondleiding te krijgen door de Slangenburg, dat normaal dienst doet als gastenverblijf.



Tijdens de rondleidingen komt de 650-jarige historie van het kasteel voorbij. 'We hebben geluk gehad dat tachtig tot negentig procent in de oorspronkelijke staat is gebleven', zo liet Henk van Brenk, verzorger van de rondleidingen, eerder weten. 'Dat is uniek en vind je in Nederland nergens.'