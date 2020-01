'Schade zeker 20.000 euro', ramkrakers waren uit op dure zonnebrillen

'Het is al de tweede keer dat dit pand getroffen wordt door een ramkraak. In mijn vorige pand is ook al vier keer ingebroken', vertelt Nieuwenhuis.

Dieven weten hem dus wel te vinden, maar dat snapt de eigenaar ook wel. 'Ik heb zonnebrillen liggen die makkelijk te verkopen zijn. De waarde ligt tussen de 150 en 450 euro per stuk. Maar ze moeten gewoon van je spullen afblijven.'

Luister hier naar Nieuwenhuis op Radio Gelderland:

Geschrokken is Nieuwenhuis niet meer na de zoveelste kraak. 'Ik houd er inmiddels wel rekening mee. Als ik ga kijken na een melding, is de politie er vaak al. Ik schrik dan niet, maar het is zeker niet leuk. Je kunt er ook niet veel meer tegen doen, ja misschien nog beter beveiligen met een rolluik.'

Camerabeelden

Daar hadden de daders deze keer dus nog geen last van. Er zijn wel camerabeelden, vertelt Nieuwenhuis. 'Maar die beelden zijn niet duidelijk genoeg, je ziet in ieder geval dat ze met twee à drie personen zijn. En je ziet dat ze wisten waar ze moesten zijn. Ze gaan doelgericht de hoek in en trekken acht rekken met acht zonnebrillen weg. Daarnaast pakken ze ook nog twee dure designbrillen en weg zijn ze. Je zit al snel, met de schade aan het pand: zo'n 20.000 euro.'

De schade had nog groter kunnen zijn als de dieven nog even gewacht hadden. 'De meeste zonnebrillen komen in februari en maart, dan is de nieuwe collectie er. Of ze dan te vroeg waren? Nee, ze moeten helemaal niet komen.'

