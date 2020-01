Weg met die kieren en enkel glas: in Apeldoorn stap je daarvoor de energiewinkel binnen

Apeldoorner Stephan Nuesink loopt door zijn woning van begin 1900. Hij wijst glas-in-loodraampjes aan die enkel glas zijn. Ook in de bijkeuken is het enkel glas wat de klok slaat. Bovendien zijn daar enkelsteense muren, net als op zolder. 'We willen graag verduurzamen', zegt Nuesink. 'En daarbij weten welke subsidies er te krijgen zijn.'

Cor Westrik is vrijwilliger bij het Energiepunt aan de Paslaan in Apeldoorn. Daar kunnen mensen binnenlopen en vragen stellen over verduurzaming.

In de 'energiewinkel' staan tal van voorbeelden: warmtepompen en andere ketels, isolatiemateriaal en zonnepanelen. Ook komen vrijwilligers bij je thuis om de balans op te maken.

Bij het Energiepunt komt nu per dag een man of zeven en dat is best een goede start, vinden ze daar. Per 'klant' (de tips en tricks zijn kosteloos) zijn de vrijwilligers toch al gauw een half uur tot een uur kwijt.

De beste tip die Westrik heeft? 'Eerst isoleren. De energievraag van je huis naar beneden brengen, kieren dichten. En daar hoort onlosmakelijk bij: ventileren.'

Stephan komt vol informatie de winkel uit. Hij heeft alvast een aantal goede ideeën opgedaan over hoe hij zijn oude huis zuinig en duurzaam krijgt.

