Opnieuw vliegt een auto uit de bocht en eindigt in sloot

Op de Jonkheer P.A. Reuchlinlaan in Tiel is woensdagavond weer een auto uit de bocht gevlogen. De wagen kwam in de sloot terecht. Het is het derde ongeluk in korte tijd. De gemeente heeft tijdelijke maatregelen genomen om het verkeer extra te attenderen op de bocht.

Wethouder Frank Groen: 'Drie ongelukken in korte tijd, een ontzettende vervelende samenloop van omstandigheden. In de tien jaar ervoor is er niets gebeurd in die bocht. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Om automobilisten extra te attenderen op deze bocht, hebben we vandaag tijdelijke geleidebakens geplaatst.'

Tesla's vliegen uit bocht

Eind december vielen er twee gewonden toen ze met hun Tesla in een bocht rechtdoor reden en met de wagen over een sloot vlogen. Een paar dagen eerder belandde een automobiliste op diezelfde plek met haar wagen, ook een Tesla, in de sloot. Ze kwam met de schrik vrij.

De weg was volgens de gemeente Tiel voor deze ongevallen goed verlicht. Door de eerdere ongelukken, zijn er twee lantaarnpalen kapot gegaan. 'Helaas kunnen we die niet zelf repareren. Hiervoor zijn we afhankelijk van de planning van de netbeheerder. Totdat de lantaarnpalen gerepareerd zijn, heeft de gemeente geleidebakens geplaatst. Deze bakens zijn reflecterend en leiden het verkeer door de bocht.'

