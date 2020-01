Cybercriminelen proberen honderden keren in te breken bij provincie

Cybercriminelen hebben honderden keren geprobeerd bij de provincie Gelderland in te breken. Dat gebeurde via het Citrix-lek. De provincie zegt dat dat niet is gelukt.

De software van Citrix bleek een lek te hebben, die software is belangrijk om bijvoorbeeld van buiten in te loggen. Ook de gemeente Zutphen was doelwit van een cyberaanval. Vorige week schakelden overheden het systeem massaal uit.

Het bedrijf achter Citrix waarschuwde eerder al voor de problemen. De provincie zegt dat de aanpassingen toen direct zijn doorgevoerd. Daarna is nog honderden keren geprobeerd om in te breken.

De VVD heeft inmiddels Statenvragen gesteld en vindt dat de digitale beveiliging van overheden al langer niet optimaal is. Ook wil de partij dat er vaart wordt gezet achter een Gelders beleid voor cybersecurity. 'Dit is de bevestiging dat hier vol de aandacht op moet zijn. We werken met privacygevoelige informatie, dat is het allerbelangrijkste wat we hebben', zegt Frederik Peters.

Hij hoopt dat er ook bij de Statenleden meer aandacht komt voor dit thema. 'We moeten een stuk bewuster zijn en moeten af van de naïviteit. Cybersecurity is meer dan firewall.'

