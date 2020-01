Randy Wolters staat open voor iets nieuws, maar tot die tijd focus op NEC

'Ja, ik had last en ging niet mee op trainingskamp. Dan weet je dat er allerlei verhalen de wereld in komen. Dat is tegenwoordig het wereldje. Ze willen wat te lullen hebben. Dat is de mensen hun goed recht. Dat betekent dat ze met hun club bezig zijn. Daar zijn misschien geen kwade bedoelingen bij geweest, of wel, dat maakt mij niks uit. Ik ben weer bij de groep en als het aan mij had gelegen, had ik er afgelopen week al bij gezeten. Daar heb je ook trainers bij nodig die de keuze maken.'

Wolters staat wel open voor een transfer. 'Ik weet het niet. Dat gaan we meemaken. Ik weet wel dat ik gewoon wil voetballen. Als er wat moois komt en je kan een stap maken om weer te gaan voetballen, dan zeg ik daar zeker geen nee tegen. Dat lijkt me logisch. In deze situatie moet je ook aan jezelf denken. Maar zolang ik hier op het trainingsveld sta, ligt de focus op NEC. Er gebeuren deze week nog zat dingen en misschien ook rondom mij.'