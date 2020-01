Kinderen uit achterstandswijk zijn voor even de baas

Het project De Baas van Morgen is het idee van JINC. Deze organisatie komt op voor de kinderen die opgroeien in achterstandswijken onder het motto 'ieder kind heeft talent'.

'Een goede baas is op tijd'

De dag wordt voor het eerst georganiseerd in Gelderland. Een groep Arnhemse kinderen is voor één dag de baas van acht deelnemende bedrijven.

Ook het schoonmaakbedrijf Antonio Shining Places doet mee aan het project. Daar lopen de 11-jarigen Emilia, Arjoh en Mirthe mee met ondernemer Toni Iniguez. Toni leert ze meteen hoe het moet. Bij het ontbijt bij burgemeester Marcouch wijst hij op de tijd. 'Kom op we gaan door, een goede baas is op tijd!'

Ik wil minister-president worden Emilia

Poetsend bij de wc's in een bedrijfsgebouw aan de vlamoven in Arnhem vertelt Emilia dat ze graag minister-president wil worden. Ook Arjoh komt in actie en schuift zijn handen in de schoonmaakhandschoenen. Ondertussen vertelt hij dat hij graag rechercheur wordt. Mirthe kiest ook niet voor het vak van schoonmaker en ziet zichzelf wel als notaris.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De kinderen van de Hugo de Grootschool in Arnhem zijn donderdag toch even de baas van een schoonmaakbedrijf. Eigenaar Toni laat de kinderen zien welk personeel er voor het schoonmaakbedrijf werkt.

Jeáne Angkouw bijvoorbeeld, die al bijna 25 jaar in dienst is als schoonmaakster. Ze laat de kinderen zien hoe ze toiletten schoonmaakt. Trots zegt ze dat ze gemiddeld '10 minuten doet over de toiletten'.

Slingerende condooms

Op de vraag wat de schoonmaakster echt niet ziet zitten, zegt ze: 'Een condoom moest ik buiten oprapen, dat vind ik niet leuk'. De kinderen reageren direct: 'Dat is asociaal'.

Op de vraag of ze genoeg geld krijgt voor het werk, reageert Jeáne bescheiden: 'Goed genoeg voor mij'. Toni is er open over: 'Een schoonmaker verdient plusminus 12 à 13 euro per uur'.