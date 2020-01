Deadlinedruk voor Wehlse carnavalsgroep

'We hebben een ontwerp, waarbij voorop een kop komt te staan"' schetst wagenbouwer Melvin Lamers het ontwerp van de carnavalswagen. 'In het midden komt een holbewonerhut, waar wij met z'n allen in komen te staan. Achterop komt een grote bewegende kop die alle kanten op gaat met een bewegende arm.'

Het laswerk van de wagen is reeds gedaan, maar er moet nog het nodig gebeuren om de praalwagen in zijn volledigheid te kunnen presenteren. 'De twee koppen moeten nog worden gemaakt', stelt wagenbouwer Sanne Hunting. Naast carnavalsgroep de Nixnutjes werken vier andere groepen aan hun carnavalswagens in Wehl. Dit levert zowel voordelen als wel nadelen op. 'Soms is het wel fijn', laat Lamers weten. 'Dan kun je van elkaar leren en ook spullen gebruiken. Maar het is ook vaak dat het een beetje rumoerig is met muziek door elkaar heen.' De deling van de bouwlocatie levert naast rumoerigheid ook een praktisch nadeel op. 'Als je aan het lassen bent, en meerdere groepen zijn aan het lassen, dan heb jij geen stroom', aldus Lamers, om er gekscherend aan toe te voegen: 'Dan zit je een beetje naar elkaar te schelden.' Toch vallen de nadelen volgens Lamers in het niet bij het grote voordeel: 'Over het algemeen is het gezellig!'



In de vijftien personen tellende groep uit Wehl is de sfeer ook goed. 'De kern van de groep is al vanaf de basisschool bij elkaar', zegt Lamers. 'We kennen elkaar door en door. Dat maakt het wel gezellig.' De groep heeft in het verleden al een aantal keer een top-3 notering gepakt in de verschillende optochten in de regio, maar volgens Lamers ligt daar dit jaar de focus niet zozeer op: 'Als we een prijsje meepakken, dan is dat mooi meegenomen.' Wat voorop staat, is dat de carnavalswagen voor de deadline helemaal klaar is en dat is nog best een dingetje, aldus Hunting. 'De kijkdag wordt waarschijnlijk iets later, maar we komen er echt wel.' Naast de optocht in Braamt, zal de groep ook meerijden in Kilder (16 februari), Doetinchem (22 februari), Wehl (23 februari) en Beek (24 februari).