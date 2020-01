Wethouder Buwalda van Culemborg stapt per direct op

Buwalda was raadslid in Zaltbommel voordat hij in 2018 wethouder in Culemborg werd.

'Met het vertrek van wethouder Simon Buwalda verliezen wij een betrokken, enthousiaste en vrolijke collega. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor Culemborg, in het bijzonder voor Culemborgers die zich in een kwetsbare positie bevinden', stelt burgemeester Gerdo van Grootheest.

Dat Culemborg, net als veel andere gemeenten, geld tekort komt in het sociale domein, was al langer duidelijk. Het nieuwe tekort, de reden van Buwalda's vertrek, is pas de afgelopen dagen duidelijk geworden.

Snelle opvolging

Hoe het verder moet met het dagelijks bestuur van de gemeente Culemborg moet volgende week woensdag duidelijk worden tijdens een raadsvergadering. In een gezamenlijke verklaring van een zevental fracties in de Culemborgse gemeenteraad staat dat de partijen respect hebben voor de stap van de CDA-wethouder.

'Net als bijna alle gemeenten in Nederland kampt ook Culemborg met financiële tekorten in het sociaal domein en is er tegelijkertijd een opgave om de zorg en ondersteuning voor inwoners te verbeteren. Deze uitdagingen rechtvaardigen een snelle opvolging van Simon Buwalda om dit vorm te geven', zo staat in de verklaring.