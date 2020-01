Baggerbedrijf stort geen giftige stoffen in Drutense Kaliwaal

Baggerbedrijf K3Delta stort geen giftige stoffen in de Drutense Kaliwaal, zo blijkt uit de beantwoording van raadsvragen. Na berichten van onder meer Omroep Gelderland over dumping van troep in Gelderse plassen, stelde de partij Kernachtig Druten kritische vragen over de kwaliteit van bagger.

Baggerbedrijf K3Delta wil de Drutense Kaliwaal verder opvullen met slib, om de natuurontwikkeling te stimuleren. Een tijd geleden stelde Kernachtig Druten vragen aan het college, omdat ze zeker wilde weten dat kwaliteitscontroles goed zijn uitgevoerd en dat er geen giftige stoffen worden gedumpt in het natuurgebied.

‘Dat is gelukkig niet het geval. We weten nu waar de ladingen vandaan komen en we zien dat de juiste interne en externe controles worden uitgevoerd’, reageert Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten.

Zie ook: 'Zekerheid nodig over slib in Kaliwaal'

‘We kunnen de schepen volgen’

De bagger wordt voor de dumping onderzocht door milieuorganisatie Certicon. Daarnaast wordt de waterkwaliteit in de Kaliwaal meerdere malen per jaar gecontroleerd door ingenieursbureau Sweco. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en Rijkswaterstaat checken tot slot of de vergunningen van K3Delta in orde zijn en bekijken of de ladingen van de baggerschepen voldoen aan de juiste voorschriften.

‘Alle vergunningen die bij ons zijn aangevraagd, zijn helemaal in orde. Daarnaast controleren we of de ladingen op de schepen overeenkomen met de ladingen die in de papieren beschreven staan’, laat een woordvoerder van de ODRN weten. ‘Nu kunnen we de schepen en de ladingen duidelijk volgen vanaf het moment dat ze wegvaren, tot het moment dat er wordt gestort’, besluit fractievoorzitter Worm.

Zie ook: Eén op drie Gelderse baggerladingen is foute boel