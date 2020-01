NEC moet flink gaan duelleren tegen koploper Jong Ajax

De Amsterdamse talenten pakten afgelopen maandag voor het eerst dit seizoen de koppositie in de eredivisie. En NEC overlegt bepaald geen goede resultaten tegen deze tegenstander. Dit seizoen werd in Amsterdam op de valreep met 3-3 gelijkgespeeld. Mattijs Branderhorst stopte in de blessuretijd bij een 3-2 achterstand een strafschop, waarop Josef Kvida in het slotoffensief nog voor de gelijkmaker zorgde. Maar de vier confrontaties daarvoor gingen allemaal verloren.

Individuele kwaliteit

'We willen eigenlijk de serie voortzetten waar we aan bezig zijn, ondanks het teleurstellende gelijkspel in Maastricht', laat trainer François Gesthuizen weten. 'Het is de vraag met wie ze komen, ook omdat het eerste gisteren nog heeft gespeeld. Maar als je bij Ajax speelt, heb je altijd individuele kwaliteit.'

'We willen comfortabel aan de bal zijn en dominant voetballen, maar Ajax wil wel graag aan de bal zijn. En dat moeten we soms ook toelaten, omdat we in de omschakeling wel de kwaliteiten hebben om ze pijn te doen. Dat heeft de wedstrijd in Amsterdam wel bewezen. En in duelleren, één-tegen-één en kopduels zullen we ons mannetje moeten staan. Daar zijn het natuurlijk nog wel jonge jongens. Als we tactisch niet goed staan en we niet in de duels kunnen komen, lijkt het wel of we overal te laat zijn. Daar moeten we dus voor uitkijken.'

Geen wijzigingen

Er is voor het trainerstrio geen reden om wijzigingen door te voeren. Randy Wolters zit voor het eerst dit jaar weer bij de wedstrijdselectie. 'Randy is weer terug en is beschikbaar. Tom Overtoom is aan het trainen, maar die heeft nog wel een wedstrijdje nodig volgende week. Norbert Alblas is de enige die ontbreekt.'

Opstelling:

Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Kvida, Kuipers; Flemming, Dijkstra, Van Landschoot; Musaba, Romeny, Okita.