Raadzaal Montferland blijft voorlopig in pand Gouden Handen in 's-Heerenberg

'Na november is er veel reuring geweest', zegt fractievoorzitter Ap Dieker van het CDA. Door een bezuinigingsmaatregel zouden de raadzaal en het gemeentepunt worden verplaatst naar het gemeentehuis in Didam, maar dat gaat met het voorstel van CDA, Lokaal Belang, VVD en D66 van tafel.

'Petitie liegt er niet om'

'Inwoners hebben duidelijk aangegeven dat ze het niet eens zijn met de beslissing', vindt Dieker, wijzend op de petitie die bijna tweeduizend keer is ondertekend. Lokaal Belang-fractievoorzitter Jan van Halteren vult aan: 'De petitie liegt er niet om. Die kun je niet zomaar naast je neerleggen. Het leeft enorm in 's-Heerenberg, zowel bij jong als bij oud.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De sluiting van Gouden Handen als locatie is niet van de baan, ook de bezuiniging gaat volgens Dieker door. 'Door de serviceverlening van de gemeente anders te organiseren, door op afspraak te gaan werken en een stelpost in de begroting te gebruiken die we aanspreken, vragen we het college om voor maart 2021 een bestuurlijk centrum ergens in 's-Heerenberg te organiseren', zo legt de CDA-fractievoorzitter de motie die donderdagavond wordt behandeld uit.

'We hebben er hard voor gevochten'

De draai van de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij de oppositiepartijen en de initiatiefnemers van de petitie. Hoewel er vreugde is over het behoud van een bestuurscentrum in 's-Heerenberg zetten ze vraagtekens bij de manier waarop.

'We zijn blij dat er een bestuurscentrum in 's-Heerenberg blijft', zegt Sjaak Reumer, één van de initiatiefnemers van de petitie. 'We hebben daar hard voor gevochten. Mensen dachten dat we er niks mee zouden bereiken, maar nu blijkt dat we het wel gaan redden.' De oppositiepartijen waren vanaf het begin al tegen de verhuizing van de raadzaal en hadden voor donderdagavond ook een motie in de pen zitten, maar die is door de draai van de coalitie overbodig geworden.



'Dit is politiek niet echt besturen', vindt Henk Groote van Lijst Groot Montferland. 'Als je drie maanden geleden een besluit neemt en je komt er nu op terug, dan spreek ik niet van politieke houvast.' Groote is wel blij dat ze van hun schreden zijn teruggekomen.

Hoop op Gouden Handen

De petitie die ruim tweeduizend keer is ondertekend, liet het CDA niet koud. 'Er is discussie geweest in onze fractie', zegt fractievoorzitter Ap Dieker. 'Maar je komt tot één besluit. Je kunt dit aantal niet zomaar naast je neerleggen.'

Gijs van Elk, die mede-initiatiefnemer is van de petitie, twijfelt na de draai aan het CDA. 'Ik herinner me nog een uitspraak toen wij destijds op een fractievergadering waren. Eén keer in de vier jaar hebben jullie het voor het zeggen, daarna doen wij het. Dat blijft altijd in mijn gedachte hangen. Ik hoop dat het CDA dat totaal bijstelt', aldus Van Elk.



Reumer hoopt dat de raadzaal alsnog in Gouden Handen kan blijven en niet elders in 's-Heerenberg. 'Het is een prachtig gebouw. Maar als het ergens anders goedkoper kan, dan heb ik daar ook geen problemen mee.'

Ook Groote hoopt dat de raadzaal in het karakteristieke pand kan blijven. 'Het zou eeuwig zonde zijn als we hier de deuren dicht zouden moeten doen.'