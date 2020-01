Henny kreeg tijdens kankerbehandeling een ingeving: 'Ik word uitvaartverzorger'

In het programma In Mijn Hart praat presentator Klaas Drupsteen met mensen die werken met de dood. Naast Leemkuil werd ook Rob Oostenrijk uit Gorssel enkele jaren terug de uitvaartbranche ingetrokken. 'Dat komt omdat mijn dochter is overleden toen ze zeven maanden oud was.' Oostenrijk is inmiddels uitvaartleider geworden.

Het afscheid moet van de nabestaanden zijn, vinden zowel Leemkuil als Oostenrijk. 'Je wil het gewoon goed doen, dat is belangrijk.' Oostenrijk benadrukt dat de dood respect vraagt. 'In essentie is de dood het leven. Als je gedenkt te sterven heeft het leven zin.'

Bekijk hier de hele uitzending van In Mijn Hart.