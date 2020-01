Heerewaarden was tijdens de oorlog niemandsland: 'Zelfs de Duitsers wilden er niet komen'

Oudere inwoners van Heerewaarden weten het nog goed. Wim van Utrecht en Jaap Sepers waren tien en twaalf jaar tijdens de oorlog in 1944. 'Wij waren niemandsland', zegt Sepers in het programma Ridders van Gelre.

Tussen de vijand en de geallieerden

'Heerewaarden is een smalle strook tussen de Waal en de Maas in. Duitsers wilden er niet zitten en Engelsen wilden er niet zitten.' Soms kwamen de granaten zelfs van beide kanten.

Daardoor zaten de inwoners van Heerewaarden tussen de vijand en geallieerden in. Midden tussen het gevecht. Sepers is tijdens de oorlog nooit bang geweest, maar Van Utrecht wel.

Bijna geraakt door granaatscherf

'In de avond schoten ze op die vliegtuigen en zag je kleine wolkjes. Dat waren granaten. Ik stond op een dag buiten te kijken en ik hoor een gesuis. Toen sloeg er een granaatscherf langs mij heen. Als ik hem op mijn hoofd kreeg, had ik hier niet gezeten.'

In het dorp is de schade van de vele granaten nog steeds terug te zien. Huizen die in een net iets andere steensoort weer zijn gerepareerd en gebouwen met bijzondere verhalen. 'We liepen veel op straat. Maar je moest wel opletten dat je binnen moest blijven als er Duitsers in het dorp waren.'

Maar als de Engelsen in het dorp waren, was dat totaal anders. 'Toen was iedereen op straat en kreeg je snoep en sigaretten.'

Bekijk hier de hele uitzending van de Ridders van Gelre.